Dopo 'Cantine in città' si pensa già agli eventi estivi dedicati al vino

Sabato 17 marzo al Circolo Strocchi di Ravenna si è tenuto “Cantine in Città”. Il team Di Cantina in Cantina ha voluto creare un momento di incontro personale e diretto tra i produttori e i consumatori di vino, offrendo la possibilità ai venti vignaioli invitati di narrare la propria storia e ai “winelovers” di respirare e nutrirsi della loro passione. Se buona è stata l'adesione degli appassionati che hanno potuto scegliere fra 100 etichette di 20 cantine diverse provenienti da 7 regioni italiane, notevoli sono stati i commenti e gli attestati di stima sulla qualità dei vini selezionati per l'evento e l'accessibilità dei prezzi proposti dai vignaioli. Nel complesso le cantine hanno venduto più di 400 bottiglie di vino. Il team Di Cantina in Cantina è già al lavoro per nuovi eventi da proporre nel periodo estivo e per la rassegna autunnale di Cantine in Città sempre a Ravenna.