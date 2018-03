Dopo gli arresti agenti da tutta Italia si congratulano con il cittadino 'ausiliare di Polizia'

Troppo spesso le azioni delle Forze dell'ordine vengono considerate "scontate" e non vengono apprezzate a sufficienza: questa volta non è così. Il gruppo "Fuori Coro", compagine di ufficiali e agenti della Polizia locale appartenenti a vari Comuni d'Italia, ha scritto una lettera al sindaco Luca Coffari, al Comandante della Polizia municipale di Cervia Fabrizio Bernacci e all'assessore alla sicurezza e Polizia municipale di Cervia Gianni Grandu per esprimere le proprie congratulazioni per l'operato degli agenti locali e del cittadino che ha inviato la segnalazione.

"Abbiamo appreso dai quotidiani online che il Comando di Polizia Locale del Comune che voi rappresentate si è messo in evidenza in un'operazione anticrimine che ha portato all'arresto di un 30enne e di un 37enne moldavo accusati di essere due ladri molto attivi nella zona di Cervia e del ravennate - scrivono gli agenti nella lettera - Di grande aiuto ai colleghi di Cervia è stato un cittadino che, avendo riconosciuto un furgone rubato in una foto che girava su Whatsapp, ha fatto mettere in moto le indagini, condotte dai colleghi della locale e dai Carabinieri, che hanno portato all'arresto dei due individui. Ecco dunque chi potremmo definire ausiliari di polizia giudiziaria: la cittadinanza, dalla quale deve arrivare la prima richiesta di sicurezza. Collaboratori preziosi e collaborazione proficua, visti i risultati. Anche quanto accaduto a Cervia è indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia locale nel monitoraggio e nell'intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto a garanzia dell'ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la Polizia locale ha funzione primaria, essendo la stessa la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest'ultimo. Per questi motivi, il Fuori Coro vuole manifestare a voi e agli agenti che voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili. Porgere i nostri complimenti al cittadino che con la sua segnalazione ha consentito questa operazione di polizia, ci sembra atto doveroso e dovuto; complimenti dunque, per lo spirito di osservazione ed il senso civico dimostrati".