Dopo gli Speyer stop alla vendita di bevande alcoliche anche in via Gulli

E' in vigore da giovedì 23 agosto, fino a venerdì 21 settembre, una nuova ordinanza comunale che vieta nel tratto di via Tommaso Gulli fra le vie Aquileia e Nicolodi la vendita di bevande alcoliche dalle 20 alle 7, nonché la somministrazione, sempre di bevande alcoliche e nel medesimo orario, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e di pertinenza degli esercizi presenti. Il provvedimento è analogo a quello in vigore dal 21 agosto al 19 settembre nella zona della stazione ferroviaria e Isola San Giovanni – Giardini Speyer.

E’ stato adottato a partire dalle stesse motivazioni e con i medesimi obiettivi, vale a dire dare attuazione, con l’intenzione di mantenere e incrementare i positivi risultati già ottenuti, a una strategia complessiva, fatta di diversi provvedimenti, finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di malessere sociale e a favorire il decoro urbano e ambientale. Nello specifico si ribadisce che la volontà è quella di impedire il consumo di bevande alcoliche in aree non attrezzate per la somministrazione, per evitare i comportamenti incivili che possono derivarne.