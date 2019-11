Dopo i danni in pineta Confindustria dona a Cervia 25 pini da ripiantare

Il 7 novembre all’Expo Centre di Rimini nell’ambito della fiera “Ecomondo” si è svolto il convegno “Gli alberi più forti della tempesta. Prevenzione, selezione e piantagione”, organizzato da Confindustria Cisambiente. Nell’occasione si è svolta l’iniziativa “Ridoniamo il verde a Milano Marittima”, in cui Confindustria Cisambiente ha donato simbolicamente a Cervia un pino domestico da piantare nel territorio, in segno di solidarietà per gli eventi atmosferici che nei mesi scorsi hanno devastato parte del patrimonio verde cervese.

In rappresentanza della città era presente il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi. Inoltre Confindustria Cisambiente donerà al comune 24 pini domestici da piantare in viale II Giugno ai primi di marzo 2020, organizzando un evento a cui l’associazione vorrebbe fare partecipare il Ministro dell’ambiente Sergio Costa.