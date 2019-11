Dopo il crollo della fabbrica in Darsena: "Quando riaprirà via Antico Squero?"

A inizio ottobre il Comune di Ravenna ha chiuso un tratto di via Antico Squero a causa dell’invasione della sede stradale di macerie provenienti dal crollo di una parte di una vecchia fabbrica dismessa. "La legge vigente prevede che, in caso di proprietari che non curino gli immobili in loro possesso, intervenga l’ente pubblico per la messa in sicurezza rivalendosi successivamente su di essi - sottolinea il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Alberto Ancarani - La chiusura del tratto di strada in questione crea danni ai cittadini e aumenta il traffico in un’altra intersezione, congestionandola, e sono passati ormai quasi due mesi dalla data della chiusura". Ancarani chiede al sindaco "quali attività abbia posto in essere il comune per rimuovere la situazione di pericolo al momento esistente nel tratto di strada ora interdetta e in quali tempi sia prevista la riapertura totale di via Antico Squero".

