Dopo il maltempo chiude un tratto di via Argine Montone

A seguito dei problemi causati dal maltempo dei giorni scorsi, è stato disposto il divieto di transito in via Argine Montone a Faenza all'altezza del sottopasso dell'autostrada A14. Il divieto sarà operativo sino alla cessazione dell'emergenza e al ripristino degli argini del Fiume Montone.

Con l’attivazione del nuovo collegamento tra il centro e la Casa della salute, percorso che sarà coperto da lunedì 20 maggio prossimo da un bus elettrico, cambia anche la viabilità in via Naviglio. Da lunedì 20 maggio sarà infatti invertito il senso unico di marcia nel tratto di via Naviglio compreso tra via Calligherie e via Campidori, dove si tornerà all’antico e si circolerà con direzione centro, verso via XX Settembre. La modifica si è resa necessaria per garantire la percorribilità del nuovo itinerario della navetta elettrica Green Go Bus, che partendo dalla Casa della salute raggiungerà il centro città attraverso un percorso così articolato: via della Costituzione, cavalcaferrovia, piazzale Sercognani, via Naviglio, via XX Settembre e corso Garibaldi, angolo piazza della Libertà, dove è prevista la fermata finale.

Infine, nel prossimo weekend a Faenza sono programmate diverse modifiche alla viabilità per la concomitanza di alcuni eventi e lavori. Sabato 18 maggio, dalle ore 15.00 alle 23.00, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli nel tratto di via Carchidio compreso tra via Silvio Pellico e la rotonda di via corso Europa-via Forlivese, in occasione della festa di fine anno scolastico della scuola Carchidio. Per lavori di manutenzione della linea ferroviaria Rimini - Castel Bolognese, sabato 18 e domenica 19 maggio sarà invece vietata la sosta in un tratto di circa trenta metri di viale Baccarini, sul lato sinistro da piazzale Cesare Battisti verso via Oriani. Infine, domenica 19 maggio, in occasione della manifestazione “Via Cavour viva”, dalle ore 12.00 fino alle ore 01.00 di lunedì 20 maggio, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli nel tratto di via Cavour compreso da corso Mazzini fino a via Orto S.Agnese e in parte del parcheggio di via Cavour. Dalle ore 14.30 di domenica 19 fino sempre alle ore 01.00 di lunedì 20 maggio, divieto di transito in via Cavour, da corso Mazzini a viale Stradone, e in tutto il piazzale del parcheggio. Inoltre, sospensione della zona a traffico limitato in via Castellani, con rimozione del fittone e istituzione dell’obbligo di fermata (stop) all’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo, obbligo di svolta a sinistra in corso Mazzini, all’intersezione con piazza II Giugno, in via Pascoli all’intersezione con via S.Maria dell’Angelo e in piazza della Penna all’intersezione con via Tonducci. Infine, divieto di circolazione in via Mura Proietti. Nelle strade interessate dall’evento sono previste deroghe a questi divieti per i soli residenti.