Dopo il rinvio per il maltempo inaugura la ruota panoramica in Darsena

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, mercoledì 21 marzo alle 16 alla Darsena di città si inaugura l’apertura della ruota panoramica installata per il secondo anno consecutivo. All’evento interverrà l’assessore Massimo Cameliani.

La ruota, che consentirà di ammirare dall’alto il canale Candiano, proponendo uno sguardo inconsueto sullo skyline del centro storico, sarà in funzione fino al 6 maggio. L’attrazione, che al momento è in Italia la più grande ruota semi-movibile, è alta 40 metri e si compone di 20 gondole (più una speciale per persone disabili) con una capacità massima di 127 persone. L’attrazione sarà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 24 con orario continuato; tutti gli altri giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20. I biglietti saranno venduti al prezzo di 5 euro (ridotti 4 euro). Anche quest’anno la presenza della ruota panoramica costituirà occasione per tutti gli appassionati di fotografia digitale per immortalare dall'alto la città grazie al progetto Instagram #RavennaSkyLine - Fotografa Ravenna dall’alto.