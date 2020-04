Dopo l'assalto al bancomat riapre l'ufficio postale di Conselice

A partire da martedì 14 aprile, l’ufficio postale di Conselice in via Buscaroli sarà riaperto al pubblico. L’ufficio era chiuso da alcune settimane dopo un assalto al bancomat e la sua chiusura aveva creato comprensibili disagi nella cittadinanza – acuiti dalla situazione emergenziale contingente – al punto dallo spingere il sindaco Paola Pula a chiedere alla direzione di Poste Italiane uno sforzo per garantire una riapertura più celermente possibile. Ora è arrivata la conferma da parte di Poste Italiane: l’ufficio sarà riaperto da martedì e sarà organizzato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dal Coronavirus, a partire dall’installazione di nuovi pannelli schermanti in plexiglass.

Poste Italiane sottolinea anche la convenzione stipulata con l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il paese, di età pari o superiore a 75 anni, che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere - delegando al ritiro i Carabinieri - la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali.

“Sono molto contenta della notizia della riapertura dell’ufficio postale di Conselice – commenta il sindaco, Paola Pula – e voglio ringraziare Poste Italiane per lo sforzo fatto, nonostante la situazione di emergenza. La riapertura di un servizio così importante per la cittadinanza non è solo un fatto concreto, ma anche un bel segnale in questa fase nella quale si sta sperando, giorno dopo giorno, di essere un po’ più vicini alla fine del tunnel…”.