Dopo l'incidente i cittadini tornano a chiedere un ponte più sicuro sul fiume Montone

"A quando la messa in sicurezza dell’attraversamento sul fiume Montone a Ragone?". E' ciò che chiede, in un'interrogazione consiliare,il capogruppo di Ravenna in Comune Massimo Manzoli. "Molti attraversamenti dei corsi d’acqua del territorio ravennate presentano problemi di sicurezza viaria, e nei capitoli di bilancio 2018 sono presenti apposite poste per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti - spiega il consigliere d'opposizione - Da molti anni la popolazione e il Comitato cittadino della frazione di Ragone richiedono la messa in sicurezza dell’attraversamento del fiume Montone, che collega la frazione stessa a San Pancrazio. La frazione di Ragone è totalmente priva di servizi, di conseguenza i residenti per qualsiasi necessità devono fare riferimento all’abitato di San Pancrazio, e in particolare ai pedoni e ai ciclisti (soprattutto bambini e anziani, così come persone disabili e genitori con bambinei in carrozzina) è di fatto inibita la possibilità di spostarsi verso San Pancrazio in condizioni di sicurezza".

Domenica, in corrispondenza del ponte sul fiume Montone, si è verificato un grave incidente stradale. "La visibilità ai quattro angoli del ponte è estremamente scarsa e quindi è origine principale del pericolo - insiste Manzoli - Non vi è adeguata segnaletica verticale, orizzontale e semaforica finalizzata a segnalare l’incrocio pericoloso e quindi indurre automobilisti e motociclisti alla riduzione della velocità. Già diversi anni addietro le istituzioni avevano reperito fondi potenzialmente stanziabili per avviare a soluzione il problema dell’attraversamento del fiume Montone, e anche il Consiglio territoriale della zona 7, nei suoi documenti in possesso della Giunta , ha posto il problema dell'attraversamento del fiume fra le priorità da affrontare". Il consigliere di Ravenna in Comune chiede quindi al sindaco e alla giunta "che cosa intendano fare per avviare rapidamente e definitivamente a soluzione il problema denunciato; quali risposte si intendano dare, in quali tempi e con quali modalità, alla popolazione di Ragone, che fino a ora non solo non ha visto soddisfatte le proprie esigenze, ma non ha avuto ragguagli rispetto all’esistenza di progetti specifici riguardanti il problema denunciato".