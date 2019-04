Dopo l'inverno riapre al pubblico il Parco delle Cappuccine

Riaprirà lunedì 6 maggio dopo la pausa invernale il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo. Grazie ai volontari che si occupano della sua gestione, sarà possibile vivere questo spazio verde nel cuore della città, in via Berti 6, dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Al Parco delle Cappuccine si può giocare, studiare, rilassarsi e vivere qualche ora all’aria aperta. Saranno inoltre promossi eventi e attività a cura dei volontari nell’ambito del patto di collaborazione per la gestione condivisa del parco.

Il patto è stato sottoscritto dal Comune di Bagnacavallo e dai volontari delle associazioni Coordinamento per la Pace Bagnacavallo, Cercare la Luna, Help for Family, Pro Loco, HumuSapiens, Bagnagas, Lestes, Jam Salam, Amici di Neresheim e Legambiente, ai quali si sono aggiunti operatori e ospiti della residenza Casa Sintoni di Bagnacavallo. Chi volesse collaborare con le associazioni e i cittadini per la gestione condivisa del parco delle Cappuccine può contattare l'Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune al numero 0545280889.