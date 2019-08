Dopo la chiusura a giugno, riapre lo sportello Hera

Entro settembre riaprirà lo sportello Hera a Conselice, dopo la chiusura, a giugno, del vecchio sportello e della convenzione con l'Amministrazione comunale, ormai ampiamente superata. L'accordo tra il Comune e Hera prevede l'apertura tutti i giovedì mattina dalle 8 alle 13 dello sportello gestito direttamente da personale Hera, che sarà ospitato negli stessi locali dell'Ufficio relazioni con il pubblico dove era precedentemente.

“Questo è un risultato soddisfacente che ci permette di riaprire un servizio essenziale per i cittadini – sottolinea il sindaco di Conselice Paola Pula – Dall'altro è incomprensibile e ‘tardiva’ la polemica strumentale del consigliere Tiziano Bordoni a fronte di una mozione d'ordine firmata assieme a tutti i consiglieri che ringrazio per la loro onestà intellettuale”.

Il nuovo sportello permetterà di svolgere diverse pratiche, tra cui le attivazioni, i subentri, le volture, le pratiche inerenti alle bollette, oltre a offrire informazioni su tutti i servizi Hera, compresi quelli ambientali. Ulteriori aspetti dell'accordo siglato in questi giorni, compreso il tema della distribuzione dei sacchetti dell'umido e altri eventuali servizi saranno definiti prima dell'apertura dello sportello. Si ricorda a tutti i cittadini che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti per le famiglie al numero 800999500 e il numero 800999700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali con Hera On Line e la app My Hera.