Dopo la 'Farini Social week' CittAttiva porta il Natale all'Isola di San Giovanni

Si è conclusa domenica la seconda edizione di Farini Social Week, dieci giorni di iniziative nel quartiere Farini curati da CittAttiva insieme a circa 40 gruppi tra associazioni, artisti e volontari. Si è trattato di una rassegna ideata dalle persone del quartiere e dalla rete di collaborazioni instaurate da CittAttiva. Le iniziative hanno spaziato dal giardinaggio civico per abbellire angoli di quartiere agli incontri culturali, dai concerti agli aperitivi. In particolare ha avuto molto successo di pubblico la prima edizione di Sportingarden, che domenica ha riempito i giardini Speyer con dimostrazioni e prove sportive, spettacolo di burattini, laboratori ed altre attività. Contemporaneamente, in viale Farini, circa 60 espositori hanno realizzato il mercato cittadino.

“Siamo soddisfatti di questa seconda edizione della festa di quartiere – affermano Andrea Caccia ed Eleonora Ricci di CittAttiva - perché abbiamo visto tante persone arrivare e incontrarsi. Ogni iniziativa e incontro è stata occasione per conoscere persone nuove, luoghi del quartiere, attività di cittadinanza attiva. Desideriamo ringraziare tantissimo tutte le persone che hanno proposto e realizzato iniziative, compartecipando alla stesura del programma e alla sua realizzazione. Alcuni eventi, come Sportingarden, sono stati premiati dalla presenza di tante persone mentre altri sono stati meno frequentati, tuttavia in tutti gli eventi abbiamo trovato quello spirito di curiosità e di quartiere in festa che speravamo. Stiamo adesso lavorando per animare il quartiere anche nel periodo natalizio, rinforzando il collegamento con piazza del Popolo e via Diaz: il centro non finisce in Via Diaz!".