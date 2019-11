Dopo la frana al via i lavori di rimozione dei residui

Saranno affidati a breve – per un importo complessivo di 39.000 euro, finanziati dalla Regione - i lavori per la pulizia dell’alveo del fiume Senio, relativamente alla zona interessata al movimento franoso dell’ex campo sportivo “E. Nannini” a Casola Valsenio, con particolare riferimento al recupero delle attrezzature crollate (torri faro, recinzione e altro materiale ferroso). Sono stati affidati alla ditta Sogeo di Lugo gli ulteriori 15mila euro assegnati anch’essi dalla Regione, per continuare il monitoraggio dei tre pendoli posizionati nel terreno. Le prescrizioni prevedono infatti un monitoraggio continuo per almeno cinque anni, come condizione necessaria per poter tornare ad utilizzare pienamente l’area e l’edificio degli spogliatoi.