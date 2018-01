Dopo la frana di tre anni fa si riattiva l'area di atterraggio per l'elisoccorso

Il campo sportivo "E. Nannini" di Casola Valsenio non fungeva solo da importante centro per le attività calcistiche, ma era anche il punto di atterraggio per l'elisoccorso: dopo il crollo di tre anni fa era stato interrotto anche quel servizio, ripiegando su altri siti pubblici o privati. L'indagine geologica eseguita dallo Studio Cancelli di Milano, commissionata dal Comune di Casola Valsenio, ha evidenziato che non vi sono problematiche di natura geotecnica per l'utilizzo occasionale dell'elisoccorso nell'area esterna di nuova delimitazione.

L'amministrazione comunale di Casola Valsenio ha quindi informato la Centrale operativa del 118 di Ravenna, che ha immediatamente recepito e provveduto a modificare le coordinate per l'atterraggio. Da tempo l'amministrazione comunale aveva indicato che il ripristino dell'atterraggio del 118 era la priorità per l'area del vecchio campo di calcio. Ora proseguiranno le valutazioni geotecniche per capire meglio il reale utilizzo di quell'area e del fabbricato degli spogliatoi. Si stanno inoltre facendo molte valutazioni per valorizzare l'area e appena si potrà disporre dei primi dati certi riguardo la stabilità, come richiesto dall'indagine geologica, si partirà con la vera progettazione e il pieno utilizzo dell'edificio che ospitava gli spogliatoi.