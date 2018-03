Dopo la morte di 5 cani la situazione migliora: il canile si prepara alla riapertura

La situazione al canile comunale, dopo la chiusura dovuta all'arrivo di alcuni cuccioli affetti da parvovirosi (che ha portato alla morte di cinque cani), sarebbe ora in via di normalizzazione. "A oggi – spiegano dall’ufficio diritti degli animali del Comune - tutti i cani che avevano manifestato sintomi legati al virus della gastroenterite acuta sono in fase di miglioramento e non si sono verificati ulteriori nuovi riscontri della presenza della malattia. Sembrano pertanto superate le condizioni di criticità che hanno portato all'attuazione del protocollo di sicurezza fino alla chiusura al pubblico del canile disposta nei giorni scorsi. La parvovirosi infatti, anche se non può contagiare l'uomo, può essere veicolata da scarpe ed indumenti ed è contraddistinta da una elevata capacità di diffusione".

Anche nella mattinata di giovedì sono stati fatti prelievi per ottenere la conferma dell'agente eziologico tramite tecniche di biologia molecolare. "L'infezione dovrebbe essere stata contenuta e pare non avere interessato le due stecche dove sono ospitati i cani senza particolari problematiche e disponibili all'adozione (76 box) - spiegano dall'ufficio - Al momento, e in assenza di novità, gli uffici e l'Ausl stanno valutando la riapertura al pubblico del canile in tempi rapidi. Ci sarà un ulteriore aggiornamento per i giorni immediatamente successivi al ponte di Pasqua, quando peraltro è previsto l'avvio dei sopralluoghi per l'apertura del cantiere per i lavori di miglioria già previsti". Nel frattempo l'accesso continuerà a essere consentito in via precauzionale al solo personale incaricato.