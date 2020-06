Dopo la pausa forzata a causa del Covid, tornano le sfilate delle miss al mare

Dopo oltre 4 mesi di pausa forzata venerdì a Lido di Savio sono tornate le Miss in passerella. Ben 24 ragazze hanno sfilato per la selezione regionale di Miss organizzata da Carmelo Tornatore. Ad ospitare l’evento regionale di Miss Principessa d’Europa è stato il ristorante brasiliano Rio Grill di via Marina 5 a Lido di Savio, al confine a nord con Milano Marittima. Organizzatore e presentatore della serata il cesenate Carmelo Tornatore, noto talent scout in Emilia Romagna, che si è fatto trovare pronto con 24 bellissime ragazze non appena è stato possibile organizzare nuovamente eventi post-covid.

La più votata della serata è stata Yaya Elmi 21enne di Bologna, con origini somale, che si aggiudica l’accesso diretto alla Finale Nazionale di settembre a Rimini (in onda su SkyTv). Sono salite sul podio anche Noara Bustamante, 24 anni di Cervia, all’esordio sulla passerella, e la giovanissima Aurora Amorora 16enne forlivese. La giuria era capitanata dal “fitness influencer” Fede Rossi, e composta tra gli altri dallo scrittore e poeta Paolo Gambi, dalla Hair Stylist ravennate Marisa Martini e dagli imprenditori Luca Marozzi, Giulio Elleri, Fabrizio Faggiotto, Cristiano Casadei e Cristian Bortolotto. Le vallette Elisabeth Tiozzi e Maddalena Ballarin hanno consegnato le fasce da anche a Sofia Marchetti, Anastasia Boni, Valeria Tabanelli, Alessia Casadio, Fatima Kamara, Isabella Marchetti, Aurora Muneratto e Laura Pifferi.