Dopo la rieducazione in canile ora Maverick cerca una famiglia

Nell'ambito dell'iniziativa "Adotta un progetto" del Comune di Ravenna per l'anno 2018, è stato accolto il piano di rieducazione, proposto da Enpa Ravenna, di un cane meticcio maschio di taglia media di 6 anni, ospite del civico canile, di nome Maverick. Il progetto è finanziato grazie alla T.&C. Traghetti e Crociere Srl di Ravenna.

Il cane è entrato 5 anni fa al canile municipale e fin dall'inizio ha dimostrato un carattere ombroso e poco incline al contatto umano. Già dalle prime sedute con l'educatrice e in presenza di un veterinario comportamentista, il cane ha mostrato un miglioramento nei suoi rapporti con le persone, fatto che lascia ben sperare in previsione di altre sedute che dovranno proseguire anche presso l'abitazione dell'adottante, almeno per il completamento del percorso programmato.

"Il progetto da noi proposto, grazie al supporto determinante dei volontari, potrà dirsi perfettamente riuscito allorquando sarà individuata una persona disposta ad adottarlo - spiegano da Enpa - Chi accoglierà Maverick dovrà, oltre ad averne una particolare attenzione, disporre di un'abitazione nella quale non siano presenti altri cani o gatti. Comunque a quanti fossero interessati ad avere ulteriori informazioni oppure ad adottare Maverick, indichiamo quale referente la signora Emanuela 3894563103, lasciando un sms o messaggio Whatsapp sarete ricontattati".