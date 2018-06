Dopo la rinuncia della Pro Loco i "Mercoledì sotto le stelle" affidati ad AnimaLugo

Le associazioni del commercio e dell’artigianato Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Cna e Confartigianato esprimono apprezzamento per la decisione dell’amministrazione comunale di Lugo di affidare organizzazione e gestione delle serate dei "Mercoledì sotto le stelle" al consorzio AnimaLugo (dopo la rinuncia da parte della Pro Loco). "E’ la scelta più naturale e opportuna – dichiarano i rappresentanti delle associazioni - che migliori le garanzie di professionalità nell’approccio organizzativo e di riuscita sul piano dell’attrattività dell’evento in chiave di promozione del centro città anche attraverso il pieno coinvolgimento delle attività economiche insediate".

AnimaLugo è il consorzio fra operatori commerciali e imprese dell’artigianato di servizio, fondato nel 2011 per iniziativa degli imprenditori lughesi e promosso dalle associazioni di categoria cittadine del commercio e dell’artigianato, in sinergia con l'amministrazione comunale di Lugo. “Il compito principale di AnimaLugo è proprio la valorizzazione del centro urbano attraverso l’unione e la convergenza di interessi comuni, la condivisione degli obiettivi, la realizzazione di interventi condivisi, e la convinzione che solo una forte sinergia tra tutti i protagonisti del panorama economico – commerciale apre nuove opportunità alla città, contribuendo alla nascita di un ambiente cittadino accogliente e coinvolgente, mettendo in risalto l’arte, la cultura e la tradizione del territorio. Per questo motivo – affermano i rappresentanti delle associazioni - pur riconoscendo alla Pro loco il lavoro svolto con impegno, riteniamo che l’affidamento dell’edizione 2018 dei "Mercoledì sotto le stelle” al consorzio AnimaLugo sia opportuna/proficua e in linea con gli indirizzi che da sempre sosteniamo".