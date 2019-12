Dopo le forti precipitazioni sorvegliati speciali i canali Cupa e Madonna del Pino

In seguito alle intense precipitazioni nella zona collinare, da sabato il livello dei bacini del territorio di Cervia è in costante monitoraggio. Il canale di scolo Cupa e il canale Madonna del Pino al momento sono gli unici corsi d'acqua sotto attenzione: il livello è molto alto, potrebbe essere possibile qualche piccola tracimazione in alcuni punti nei campi, ma senza alcun pericolo. La marea è in fase calante e pertanto questo sta favorendo la raccolta delle acque dai bacini. Il fiume Savio nel nostro territorio e in particolare a Castiglione è ampiamente sotto i limiti di allarme. Non si segnalano altre criticità con l'allerta meteo che, comunque, è in vigore fino alla mezzanotte di domenica.