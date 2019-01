Dopo le proteste e la raccolta firme riapre il circolo Abajur

La notizia arriva, ancora una volta, attraverso la loro pagina Facebook: il circolo Abajur riapre al pubblico dopo le polemiche insorte negli ultimi mesi a causa di rumori e schiamazzi lamentati dai residenti. La riapertura del locale di via Ghibuzza è prevista per giovedì 10 gennaio con il Cineclub, che si sposta ufficialmente da mercoledì a giovedì e i giorni fissi di apertura saranno giovedì, venerdì e sabato. "Ci sono ancora tanti ma, però noi crediamo e non vediamo l'ora di potervi ringraziare uno a uno per l'affetto che ci avete dimostrato", scrivono i titolari del circolo, che nelle scorse settimane aveva lanciato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di non far morire il locale.