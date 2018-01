Lo striscione per Giulio Regeni torna al suo posto, la proposta: "Dedichiamogli un mosaico"

"Quando le cose tornano al loro posto. Bene così", commenta laconico il capogruppo di Ravenna in Comune Massimo Manzoli. Mercoledì mattina lo striscione di Amnesty International "Verità per Giulio Regeni", affisso alla balconata del Municipio qualche giorno fa in occasione della fiaccolata dedicata ai due anni dalla scomparsa di Giulio, è tornato a svettare su Palazzo Merlato, dopo la rimozione avvenuta solo martedì.

Sui social era scoppiata la polemica, dopo che il capogruppo di Forza Italia Albero Ancarani ha postato la foto della rimozione dello striscione (effettuata da un funzionario comunale in accordo con Amnesty International) commentando "Operazione rimozione striscione Regeni effettuata", mentre solo qualche ora prima aveva fotografato lo stesso cartellone postandolo su Facebook e commentando "Fino ad oggi a Ravenna eravamo riusciti a risparmiarci la pagliacciata dello striscione “Verità per Giulio Regeni”. Da oggi purtroppo dobbiamo sopportare anche questo". Il consigliere aveva poi spiegato che non era stato lui a rimuovere lo striscione, dicendo che "Si tratta di un gesto che avrei fatto volentieri, ma solo con la mente. E' tutto un equivoco: non ho rimosso alcunchè limitandomi a fotografare e pubblicare l'azione del commesso comunale su ordine dell'amministrazione ravennate di centrosinistra che mi risulta da tempo avesse concordato i tempi per la rimozione".

"È triste e offensivo sfruttare la memoria e la richiesta di giustizia della famiglia e delle migliaia di persone che il 25 gennaio erano nelle piazze d'Italia bollandola come "pagliacciata" e giocando sui post equivoci", hanno commentato dalla sezione ravennate di Amnesty International. Mercoledì mattina, nonostante i programmi fossero quelli di riconsegnare lo striscione ad Amnesty - e molto probabilmente proprio come reazione ai post di Ancarani - il sindaco Michele de Pascale e l'assessore Ouidad Bakkali hanno provveduto a ricollocare il cartellone sulla balconata che affaccia su piazza del Popolo. "Lo striscione rimarrà per un'altra settimana - commenta il sindaco - al fine di ribadire la nostra posizione ed evitare qualunque strumentalizzazione e confermare l'attenzione e la sensibilità del Comune e della comunità ravennate rispetto a questa tragica vicenda e a tutte le cause di civiltà e giustizia vicine e lontane". "Il sindaco ha provveduto al ripristino dell'ordine delle cose. Verità per Giulio Regeni", commenta soddisfatta Alessandra Federici di Sinistra Italiana.

Ma non è tutto: il disegnatore ravennate Gianluca Costantini, docente di disegno all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ha lanciato una proposta al sindaco: "Facciamo di più: un mosaico, con un ritratto di Giulio da appendere nella sala della giunta, in modo che rimanga anche dopo che sapremo la verità". "Mi sembra una bellissima idea", ha risposto soddisfatto il primo cittadino.