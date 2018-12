Dopo le segnalazioni a Hera i residenti di Roncalceci ottengono nuovi bidoni per l'immondizia

Alla mail del Comitato Cittadino di Roncalceci erano giunte numerose segnalazioni che dimostravano, con tanto di foto allegate, la palese insufficienza numerica di cassonetti destinati alla raccolta differenziata delle ramaglie. I cittadini "segnalatori e detective" residenti nella zona PEEP avevano evidenziato che a seguito delle potature e della manutenzione del verde, costantemente venivano riempiti oltremisura, oltre ai cassonetti per le ramaglie, anche quelli destinati alla raccolta dell'indifferenziata, costringendo i cittadini a lasciare purtroppo i rifiuti urbani fuori dai cassonetti creando così, oltra al disagio, sporco e degrado nell'area residenziale.

"Rivolgersi al referente di Hera è stato oltremodo semplice - spiega il Comitato Cittadino di Roncalceci - anche per i rapporti di collaborazione che come Comitato Cittadino abbiamo tessuto con i referenti dell'azienda Multiutility anche a seguito dell'organizzazione della nostra festa estiva. Nonostante Hera abbia previsto un nuovo riassetto della dislocazione delle aree di raccolta rifiuti, nel giro di pochi giorni altri 2 cassonetti per la raccolta delle ramaglie sono stati posizionati nei due punti strategici dell'area PEEP di Roncalceci, accogliendo di fatto la nostra richiesta che altro non era che una necessità manifestata dai cittadini residenti".