Doveva espiare due anni di carcere: 43enne agli arresti domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne italiano, in esecuzione ai provvedimenti di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. A carico dell’uomo gravava un cumulo di pene residue da espiare di un anno e undici mesi di reclusione, per reati contro la persona commessi dal 2009 al 2013 a Ravenna. Nella giornata di lunedì, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno rintracciato e arrestato il 43enne, che è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà scontare la pena residua in regime di detenzione domiciliare.

