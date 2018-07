Doveva espiare una pena di quasi 4 anni ma era libero: si aprono le porte del carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un 28enne rumeno, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, gravato da ordine di arresto poichè colpito da provvedimento di esecuzione di carcerazione, dovendo espiare una pena di tre anni e otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. L’uomo, esperite le formalità di rito, è stato associato al carcere di Ravenna.