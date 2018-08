Doveva scontare 11 mesi in carcere: si nascondeva in un edificio abbandonato

I Carabinieri della stazione di Milano Marittima, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un 35enne marocchino irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell'ordine, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini, dovendo scontare la pena di quasi 11 mesi per reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo, trovato a bivaccare in un edificio abbandonato, esperite le formalità di rito è stato trasferito al carcere di Ravenna.