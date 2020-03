Draga al lavoro per livellare i fondali nei terminal del porto

Da giovedì mattina la draga "Nicola Z." sta operando davanti al Terminal Container Ravenna per livellare il fondale secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di sistema portuale, che ha predisposto una serie di interventi prioritari lungo l'asta del Candiano.

"Apprezziamo l'impegno dell'Autorità portuale - afferma il presidente di Tcr Giannantonio Mingozzi - rivolto a migliorare la situazione dei fondali davanti ad alcuni terminal con una manutenzione ordinaria del sottobanchina che consentirà migliori accosti per le navi in transito, rimuovendo i cumuli di materiali che si sono formati a ridosso delle banchine. Nonostante le difficoltà del momento, nel settore marittimo e dei trasporti in generale in Italia e nel mondo, siamo convinti che la buona manutenzione dei fondali e il preannunciato bando di gara per l'accordo quadro dell'Autorità con chi può assicurare interventi continui e immediati per i prossimi anni dimostrino attenzione e concretezza, utili per migliorare le condizioni operative dei terminal e in definitiva il grado di competitività del nostro porto. Per questo Tcr condivide ogni misura capace di migliorare la sicurezza della navigazione in tutto l'ambito portuale, nonchè la tempestività e la competenza delle decisioni assunte".