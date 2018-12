Dramma della solitudine a Natale: tenta di uccidersi, i Carabinieri lo salvano

Dramma della solitudine, anziano tenta di togliersi la vita il giorno di Natale, salvato in extremis dai carabinieri di Faenza. L’episodio è avvenuto martedì. Una persona, in forte stato di depressione, nel primissimo pomeriggio, ha contattato la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Faenza anticipando che da lì a breve si sarebbe tolto la vita. Il militare sul momento ha cercato di calmare l’uomo e di dissuaderlo dal suo intento tenendolo al telefono il più a lungo possibile così da dare il tempo di far arrivare una pattuglia sul posto.

Con non poca fatica i militari sono arrivati nello spiazzo della casa dell’uomo, in una zona particolarmente impervia del brisighellese e si sono accorti da una finestra del piano terra che effettivamente in casa c’era una persona anziana che stava maneggiando un rasoio da barba e con quello si era già più volte ferito al collo. A quel punto i Carabinieri hanno abbattuto la porta d’ingresso bloccando l’uomo e di fatto salvandogli la vita. Scattato l’allarme sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza il cui personale, dopo le prime cure, ha trasportato l’anziano all’ospedale di Faenza.