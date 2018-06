Dramma in serata, bimbo si sporge dalla finestra e vola dal secondo piano: è gravissimo

Dramma nella sera di venerdì in piazza Garibaldi a Fognano, dove un bimbo di appena 7 anni è caduto dalla finestra di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina. A quanto pare da una prima ricostruzione dei fatti, ancora comunque al vaglio dei Carabinieri di Fognano e di Faenza, il bimbo stava giocando nella sua cameretta quando, probabilmente, si è sporto troppo andando a cadere dal parapetto (la cui altezza è risultata comunque a norma di legge) e rovinando a terra dopo un volo di circa 10 metri.

Rimasto subito incosciente, è stato soccorso dai genitori e dal fratello maggiore che, mentre erano in una stanza adiacente, hanno sentito la terribile botta. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Hanno intubato il piccolo, nato in Italia ma di origini nordafricane, e lo hanno trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Attualmente si trova in rianimazione e la sua prognosi è riservata.

Subito si sono attivate le indagini per capire se potessero essere coinvolte altre persone ma attualmente questa ipotesi è esclusa. E’ stato anche informato il magistrato di turno, Bartolozzi: le indagini sono comunque in corso.