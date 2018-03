A Ravenna come in Breaking Bad: la droga nascosta nell'autolavaggio

Una storia che, agli appassionati di telefilm, ricorda tanto quella di Walter White di Breaking Bad, il professore che si diede alla produzione di droga sfruttando un'attività di autolavaggio. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 44enne che lavora in un autolavaggio del forese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stesso avrebbe utilizzato l’ufficio e il deposito dell’autolavaggio per svolgere la seconda attività lavorativa, custodendo all’interno lo stupefacente. La perquisizione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Lugo avrebbe permesso di rinvenire e sequestrare tre grammi di cocaina, divisi in 4 dosi, e la somma di 1100 euro, tutte in banconote a 50, ritenuta provento della attività criminosa. Presso l’abitazione del 44enne sarebbe stato invece trovato il materiale per il confezionamento. L'uomo in passato era già stato arrestato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari per lungo tempo.