Nascondeva le piante di marijuana in mezzo ai pomodori e le essiccava in pineta: in manette

Aveva allestito una vera e propria piantagione di marijuana in un campo agricolo. I Carabinieri della compagnia di Ravenna hanno arrestato un cittadino italiano con l’accusa di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ un 44enne del posto l’uomo che nella mattinata di venerdì è stato tratto in arresto dai militari di Alfonsine: dal controllo dei Carabinieri, che già ne monitoravano i movimenti da tempo, sarebbe emerso che l’uomo aveva allestito una coltivazione di marijuana in un vasto terreno agricolo. L’uomo, incensurato, è stato sorpreso dai militari intento a estirpare, tra piante di pomodori, alcune piante di cannabis già con le infiorescenze, tanto che i Carabinieri ne hanno recuperate quasi 50, per poi individuare nell’attigua pineta altre 100 piantine già poste a essiccare.

Considerati gli elementi raccolti dagli investigatori, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto mentre tutta la droga è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Venerdì mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Ravenna lo ha condannato, col patteggiamento, a un anno di reclusione (pena sospesa) e 1.200 euro di multa.