Via vai sospetto nella casa al mare di una 'vecchia conoscenza': pusher arrestato

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna per contrastare i reati in materia di stupefacenti nel capoluogo. Nella tarda serata di lunedì i militari hanno arrestato un 60enne con l’accusa di spaccio.

In particolare nel pomeriggio di lunedì una pattuglia della stazione di Marina di Ravenna, impegnata quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, ha notato un via vai di persone nei pressi della casa di un uomo, di origine serba, conosciuto per essere stato in passato coinvolto in vicende inerenti gli stupefacenti. I Carabinieri, dopo una prolungata osservazione dell'abitazione e insospettiti dall’atteggiamento di un 40enne che aveva scambiato qualcosa con il 60enne monitorato attraverso il cancello, hanno deciso di procedere al suo controllo, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina. La perquisizione dello spacciatore ha consentito di rinvenire la somma della compravendita e prova della cessione.

Il denaro e lo stupefacente è stato così sottoposto a sequestro mentre lo straniero, di fronte alle evidenze raccolte, è stato tratto in arresto. Martedì mattina l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, che ha convalidato il provvedimento applicando l’obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia, in attesa della prossima udienza.