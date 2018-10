Droga, furto e resistenza a pubblico ufficiale: in due finiscono ai domiciliari

La Polizia di Stato mercoledì ha proceduto all'esecuzione di due ordini di sottoposizione alla detenzione domiciliare. Il primo nei confronti di un 18enne ravennate, che nel mese di giugno si rese responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e che per tali fatti si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il giovane, intervenuta la condanna definitiva per patteggiamento, è stato raggiunto dal decreto dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna e dovrà pertanto scontare la pena, presso la propria abitazione, fino al 17 agosto 2019.

Il secondo provvedimento detentivo è stato eseguito nei confronti di un 63enne calabrese residente a Ravenna, colpito da provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna per un residuo di pena in relazione a reati in violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti che aveva commesso nel 2000. L'uomo dovrà restare ristretto presso la propria abitazione sino al 15 febbraio 2019. Entrambi i provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dagli invetigatori della Squadra Mobile della Questura.