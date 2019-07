Nel camping avevano allestito un 'laboratorio' della droga: un arresto, 5 minori nei guai

Nella notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della stazione di Savio hanno arrestato uno studente 19enne e denunciato in stato di libertà 5 studenti minorenni, tutti tra i 16 e i 17 anni e tutti residenti nel forlivese, per concorso nel reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 23, a Savio di Ravenna, la pattuglia impegnata in un servizio perlustrativo per il controllo del territorio su via Torres ha controllato un'auto condotta da un 25enne operaio forlivese. Questi, apparso particolarmente nervoso sin dalle prime fasi del controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso di stabilire che l'uomo aveva appena acquistato lo stupefacente da alcuni individui che alloggiavano in un camping di Lido di Classe. Individuata la loro dimora i Carabinieri, con l’ausilio di personale in borghese, hanno fatto irruzione nel campeggio sorprendendo i sei giovani forlivesi e trovando un vero e proprio laboratorio per il confezionamento degli stupefacenti: all’esito della perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi mezzo chilo di marijuana (una metà contenuta in buste di cellophane o vasi di vetro di peso compreso tra i 10 e i 120 grammi, gli altri tutti in bustine di cellophane più piccole fino a 2 grammi pronte per la vendita al dettaglio), oltre a 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

L’arrestato, trascorsa la notte in camera di sicurezza, martedì mattina è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, fissando la data dell’udienza; i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori; mentre il 25enne è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.