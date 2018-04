Nascondeva in casa marijuana e metanfetamina: pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nel tardo pomeriggio di giovedì, hanno arrestato un 23enne di Russi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto ai Carabinieri della Stazione di Russi, è stato monitorato e tenuto d’occhio nei servizi nell’ambito della repressione dello spaccio di droga. Giovedì i militari, dopo aver assistito a degli scambi sospetti, lo hanno fermato: dagli accertamenti effettuati nella sua dimora avrebbero rinvenuto svariate dosi di marijuana e metanfetamina, oltre a materiale per confezionarle. Quest’ultimo rinvenimento ha dato la conferma sulla destinazione della droga: sarebbe stata suddivisa in piccole confezioni singole da cedere al dettaglio. Le sostanze sono state quindi sequestrate, mentre il 23enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Venerdì mattina, al termine del processo per direttissima, con la convalida il Giudice del Tribunale ravennate ha imposto all'uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la permanenza notturna a casa.