51 dosi di 'coca' nel reggiseno, cerca di nasconderle sotto la scrivania dei Carabinieri: arrestata

Ha tentato di disfarsi della cocaina che nascondeva nel reggiseno lasciandola cadere sotto alla scrivania nella caserma dei Carabinieri. Una 25enne di Faenza, incensurata, è stata arrestata dai Carabinieri del borgo con 51 dosi di cocaina.

Il tutto è nato da un controllo in via della Croce, strada nel pieno centro di Faenza. La donna era stata notata per strada da una pattuglia dei militari del borgo in compagnia di una persona nota alle forze dell’ordine. Dopo aver chiesto i documenti a entrambi, l’atteggiamento nervoso della 25enne ha spinto i Carabinieri ad approfondire le cose: così l’hanno portata in caserma per sottoporla a perquisizione personale, per la quale è stato necessario far arrivare una militare donna in servizio in città.

Ma uno dei militari, mentre stava compilando alcuni documenti, ha notato che la ragazza aveva iniziato a sfilare dei piccoli involucri di plastica dal reggiseno tentando di disfarsene gettandoli per terra. A quel punto la cosa le è stata fatta notare e, dopo aver recuperato quelle che poi si sono rivelate dosi di cocaina, è stata tenuta sotto stretta osservazione fino all’arrivo della militare che, durante la perquisizione personale, ha trovato altri involucri di cocaina proprio nel reggiseno. In totale la 25enne nascondeva 51 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 30 grammi.

Informato il Pm di turno, la ragazza è stata accompagnata al carcere di Forlì in attesa dell’udienza di convalida. Lunedì mattina l’arresto è stato convalidato e la 25enne è stata collocata agli arresti domiciliari in attesa del processo.