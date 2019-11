Droga nascosta tra i libri di scuola: blitz in classe col vigile 'a quattro zampe' Ziko

Hashish e marijuana tra libri e quaderni, nello zaino di scuola: un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e che coinvolge sempre più ragazzi. E' per cercare di mettere un freno all’uso e alla circolazione degli stupefacenti proprio tra i giovanissimi che la Polizia locale di Faenza ha messo in essere anche questa settimana una serie di servizi specifici a contrasto di tale fenomeno. L'attività dei controlli antidroga messi in essere questa settimana degli agenti della Polizia locale di Faenza è stata eseguita anche con la collaborazione del vigile a quattro zampe Ziko, un pastore tedesco abilissimo nella ricerca di stupefacenti arrivato in rinforzo dai colleghi di Riccione.

Gli agenti hanno proceduto al controllo di due classi di una scuola secondaria. Il controllo all’interno dell’istituto era stato concordato direttamente con il responsabile della scuola, che aveva chiesto un segnale forte per far capire ai propri studenti che non tollera nell’istituto la circolazione e l’uso di stupefacenti. Un pusher 18enne tunisino è stato fermato nell’atto di cedere una dose di maijuana in cambio di 5 euro a uno studente faentino coetaneo nei pressi della stazione ferroviaria. Il ragazzo, in stato di fermo di polizia giudiziaria, è stato portato pertanto nei Comandi di via Baliatico a Faenza, dove è stato sottoposto a perquisizione personale e gli sono state rinvenute occultate nei vestiti altre 5 dosi già confezionate in bustine singole pronte per essere vendute.

Considerata però la maggiore età anche dell’acquirente e che il tunisino era incensurato, regolare sul territorio italiano e regolarmente residente in città, nei confronti dello stesso si è proceduto con una denuncia a piede libero, dopo aver comunque proceduto anche alla perquisizione dell’abitazione dello spacciatore. Inoltre due studenti sono stati segnalati per il possesso ad uso personale di stupefacenti.

I controlli della Polizia locale faentina proseguiranno anche nei prossimi mesi. Oltre alle azioni repressive, la Polizia locale è disponibile su richiesta degli istituti anche a momenti formativi e incontri sui pericoli legati agli stupefacenti e, soprattutto, sulle conseguenze penali derivanti dalle condotte illecite legate al mondo della droga. I controlli della Polizia locale proseguiranno per tutto l’anno scolastico, con attività di prevenzione e contrasto messe in essere in prossimità di tutti gli istituti superiori della città e nei luoghi notoriamente frequentati dai giovani.