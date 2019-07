Droga, prostituzione e guida in stato d'ebbrezza: raffica di denunce

I Carabinieri di Cervia-Milano Marittima nei giorni scorsi hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol un 20enne studente del ravennate, trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,1 grammi per litro. L'auto è stata sequestrata e la patente ritirata.

I militari hanno poi denunciato in stato di libertà una 32enne rumena, scoperta a prostituirsi nel tratto ravennate della statale Adriatica, per violazione al foglio di via obbligatorio. Infine i Carabinieri hanno segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 39enne operaio del forlivese, trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina.