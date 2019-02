Controlli antidroga nelle scuole: beccato con le dosi in tasca alla fermata del bus

La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne, originario di Napoli ma residente a Ravenna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue l’attività di monitoraggio degli istituti scolastici del progetto “Scuole sicure” predisposto dal Ministero dell’Interno e coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale per il contrasto al consumo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico.

Giovedì mattina, su disposizione del Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo, i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra mobile della Questura di Ravenna, insieme alle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna Bac e Bacol hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato, all’uscita dalle scuole, piazza Caduti per la Libertà con il vicino istituto “Guido Novello” e le relative fermate dei bus, presenti nella stessa piazza e utilizzate dagli studenti in arrivo e partenza dagli istituti scolastici del centro città. Nel corso delle verifiche l’attenzione degli uomini della Narcotici è stata attirata da due giovani che, mentre camminavano in direzione di piazza Caduti sotto ai portici di via Corrado Ricci, accortisi della presenza dei due cani antidroga sono ritornati sui propri passi dirigendosi verso piazza del Popolo. I due giovani, giunti nei pressi di questa via Gordini, si sono poi separati: il primo ha proseguito verso il centro cittadino facendo perdere le proprie tracce, mentre il secondo ha girato in via Guidone per unirsi agli studenti in attesa alla fermata del bus della stessa via.

I poliziotti hanno deciso di controllare quest'ultimo, e dalle tasche del suo giubbotto sono saltate fuori quattro dosi di hashish, per un peso complessivo di 3,7 grammi. La successiva perquisizione, eseguita presso l’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire e sequestrare nella camera da letto del ragazzo undici stecche di hashish del peso di 13 grammi, oltre a un panetto della stessa sostanza stupefacente del peso lordo pari a 38 grammi.

Il 22enne è stato quindi condotto in Questura dove, dopo le formalità di legge, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stata applicata la misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Venerdì mattina il Gup del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e concesso il rinvio della celebrazione del processo al 20 febbraio prossimo per termini a difesa; nel frattempo l'uomo dovrà recarsi a firmare quotidianamente in Questura.