Droga al parco di via Capodistria: due pusher in manette

Martedì pomeriggio i Carabinieri della stazione di via Alberoni, nel corso dei servizi predisposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, hanno tenuto d’occhio un 33enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell'ordine, che stazionava nel parco pubblico di via Capodistria insieme a un connazionale 18enne.

I militari, insospettiti dell’atteggiamento dei due che sembravano in attesa dell’arrivo di qualcuno, hanno deciso di osservarli cinturando la zona. Poco più tardi, infatti, i due sono stati avvicinati da un uomo, con il quale sarebbe avvenuto uno scambio: i Carabinieri sono quindi intervenuti bloccando prima l’acquirente e, dopo un breve inseguimento, gli spacciatori. La dose di marijuana ceduta e il corrispettivo in denaro sono stati sequestrati, mentre i due nigeriani sono stati dichiarati in stato di arresto. L’acquirente è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.