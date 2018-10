Maxi sequestro di droga e sparatoria a Lido di Classe: quattro condanne

Tutti condannati. E' la sentenza emessa lunedì dal giudice del Tribunale di Ravenna, Andrea Galanti, in merito al processo ai quattro uomini arrestati a novembre dopo essere stati trovati in un furgone a Lido di Classe con quasi tre tonnellate di droga tra hashish e marijuana, che avevano dato il via anche a una sparatoria con i Carabinieri. Si tratta di uno dei sequestri di droga più ingenti della storia del ravennate. A essere condannati, dopo il rito abbreviato, sono stati tre albanesi di 27, 53 e 21 anni e un piemontese di 26 anni: quest'ultimo è stato condannato a 5 anni e 8 mesi, mentre per gli altri tre le pene vanno dai 5 anni (per due di loro) ai 5 anni e 5 mesi.

La vicenda

Tutto ebbe inizio quando la pattuglia dell'Arma notò in via Pergami due auto in sosta. I militari scesero dalla "gazzella" per identificare gli occupanti. Improvvisamente uno di questi ingaggiò una colluttazione con uno dei due Carabinieri in servizio, nel corso della quale spuntò anche una pistola. Il militare, grazie alla sua esperienza, riuscì a immobilizzare la mano del malvivente con la quale teneva impugnata l'arma. Nella circostanza partì anche un colpo, ma nessuno rimase ferito in quanto il colpo fu fortunatamente deviato. I malviventi erano fuggiti a bordo di una delle due vetture, facendo perdere le loro tracce e lasciando sul posto l'altra auto, una "Alfa 147".