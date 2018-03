Due giovani riaprono lo storico ristorante: "Ridaremo vita al nostro centro storico"

E' sempre bello quando un locale storico del centro riapre i battenti, soprattutto se a crederci sono dei giovani ragazzi che decidono di intraprendere un'avventura: è il caso di Daniele Bavagnoli e Fabio Pirazzini, che hanno ristrutturato lo storico Chiribilli di Bagnacavallo che verrà inaugurato venerdì 16 marzo con il nuovo nome di "Chiribilli Mise en Place Bistrò".

"Il locale avrà come obbiettivo principale quello di coniugare l'attenzione al cliente in tutti i momenti della giornata e la valorizzazione del servizio di accoglienza e del territorio - spiegano i due soci - Il locale si presenterà con una veste rinnovata, ispirata ai bistrò francesi pur rimanendo presenti alcune caratteristiche di complementi d’arredo che lo hanno reso famoso ed unico nel tempo": fra questi, anche il lampadario dell’artista Peppino Campanella, che i clienti potranno continuare a vedere in tutto il suo splendore a seguito di vari interventi di manutenzione e pulizia.

Il locale di piazza della Libertà propone colazioni, un servizio di ristorazione veloce e un angolo per caffè e tisane nel pomeriggio o dove fare aperitivo la sera. "Primaria importanza rivestono le scelte delle materie prime utilizzate nelle varie preparazioni - spiegano i due ristoratori - Il km 0, la stagionalità dei prodotti e la freschezza degli ingredienti saranno il punto di forza dei nostri piatti". Per quanto riguarda l’aspetto dell’intrattenimento, il locale proporrà tutto l’anno eventi culturali, musicali e formativi con musica live, mostre di artisti locali e non, scrittori e dj set.

“Dopo aver trascorso dieci anni in un locale di Villanova, dove ho potuto maturare una vasta esperienza nel campo dell’intrattenimento e del food and beverage, è un onore per me poter ridare vita a questo locale storico del centro di Bagnacavallo - spiega Daniele - Mi auguro che gli sforzi profusi siano uno stimolo e un traino anche per le altre attività presenti nel centro con il fine ultimo di valorizzare al massimo il nostro territorio". "Dopo aver mosso i primi passi insieme a Daniele e aver maturato una buona esperienza nel settore in un locale del centro storico di Ravenna - aggiunge Fabio - è un onore e una grande sfida per me poter ridare a questo locale il lustro e l’importanza che merita".