In difficoltà sulla loro barca: salvati dalla Capitaneria di Porto

Intervento della Capitaneria di Porto di Ravenna nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 2.45 la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione telefonica da parte dei Carabinieri di Comacchio circa la presenza di una piccola unità in difficoltà con due persone a bordo di nazionalità cinese nel tratto di mare antistante Lido degli Scacchi. La motovedetta si è diretta in zona per iniziare le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto è giunta anche una pattuglia via terra con personale dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi. Intercettata l’unità in difficoltà si è capito che le persone a bordo della stessa, trascinate al largo dalla corrente, non erano riuscite a rientrare a terra in autonomia. Si sono presentate comunque in buone condizioni di salute. Gli individui tratti in salvo sono stati in seguito fatti sbarcare nel porto di Porto Garibaldi ed affidati al personale del 118, per le eventuali prime cure del caso.