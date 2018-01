Due anni senza Giulio Regeni: una fiaccolata per fare luce sulla sua morte

Il 25 gennaio 2016 il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del ricercatore italiano si aggiungeva al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto.

Sono trascorsi due anni da quel 25 gennaio. Per ricordare Giulio Regeni e continuare a chiedere verità e giustizia sulla sua scomparsa e morte, Amnesty International sarà in molte piazze italiane. A Ravenna l'appuntamento è in piazza del Popolo, giovedì 25, dalle 18.30 dove verranno accese fiaccole a testimoniare l'impegno e l'attenzione per continuare a chiedere verità e giustizia. L'evento è patrocinato dal Comune di Ravenna.