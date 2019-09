Due faentini in giuria e tra i concorrenti del talent show musicale

Josip Grabovac, influencer faentino di adozione, è riuscito a liberarsi dai suoi impegni dopo la settimana della moda a Milano e ha confermato la sua presenza in giuria a "Vartalent X", il talent dedicato ai giovani cantanti che cercano uno sbocco nel mondo musicale internazionale. Il concorso trentino alla sua decima edizione ha avuto a battesimo diversi cantanti che oggi hanno carriere in tutto il mondo.

"E’ un onore partecipare come giudice a questa competizione canora - spiega Grabovac - ero stato giudice di Vartalent anche l’anno scorso e per me è stata un’esperienza indimenticabile che ha lasciato il segno. Mi batterò perché il talento vinca su tutto e cercherò di dare sempre giudizi molto calibrati e con modalità che abbiano rispetto della sensibilità delle persone. Detesto quando in certi talent della tv questo non accade, lo trovo poco professionale e di cattivo gusto. Io ho imparato nel mondo della moda a dare valore alle persone, perché io stesso mi sono trovato nella posizione di cercare la mia opportunità e mi è stata data dimostrando il mio valore". A questa edizione parteciperà anche una concorrente faentina già nota per i suoi successi al festival di Castrocaro: Giulia Toschi, che con il suo talento ha già collezionato un palmares di tutto rispetto.