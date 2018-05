Due giorni di modifiche alla viabilità: restrizioni a circolazione e sosta

Giovedì 10 maggio dalle 18.00 alle 20.00 circa si terrà nel piazzale Tambini di Faenza, di fronte al PalaCattani (a lato degli impianti sportivi della Graziola), la rituale cerimonia di benedizione delle auto. Per l'occasione sono previste alcune limitazioni alla viabilità. Dalle 15.00 alle 21.00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazzale Tambini. Dopo aver partecipato alla cerimonia di benedizione, all’uscita dal piazzale Tambini le auto dovranno inoltre svoltare obbligatoriamente a destra. Disposto il divieto di transito in via S. Orsola all'intersezione con piazzale Tambini. Restrizioni alla viabilità giovedì 10 maggio anche a Largo Coppari per consentire alcuni lavori di montaggio gru. Dalle 8.00 alle 18.00 saranno vietate la circolazione e la sosta su entrambi i lati in tutta l'area.

Venerdì 11 maggio le modifiche alla viabilità riguardano alcune vie del centro. Divieto di transito e sosta dalle 7.00 alle 13.00 in via Manfredi nel tratto fra il civico 14 (ingresso della Biblioteca) e l'incrocio con via Torricelli per lavori urgenti alla facciata del fabbricato della Biblioteca Comunale. Divieto di sosta e transito in via Cavour 8 (per circa 20 metri) dalle 7.00 alle 14.00 per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di montaggio e smontaggio infissi. Disposto l'obbligo di svolta a destra per direzione centro in corso Mazzini all'intersezione con via Pascoli. Le modifiche alla viabilità sono segnalate con apposita cartellonistica.