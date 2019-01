Due giovani di "Radio Sonora" volano al Festival di Sanremo

Radio Sonora, web radio dei Comuni della Bassa Romagna, approda a Sanremo in occasione della 69esima edizione del festival della canzone italiana. All’evento parteciperanno infatti come “inviati” anche Caterina Cardinali e Andrea Magnani, speaker del programma di Radio Sonora “A muso duro”, dedicato alla canzone italiana.

“Abbiamo concluso il 2018 con il successo del Sonora Radio Fest e con i festeggiamenti per il decimo compleanno di Radio Sonora, ma il 2019 non sarà da meno, come ci dimostra questa bella e importante novità che porterà la web radio della Bassa Romagna a uno degli eventi più popolari della televisione italiana – dichiara il sindaco con delega alle Politiche giovanili dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Riccardo Francone - Radio Sonora permette ai giovani di essere protagonisti e questa esperienza, ne siamo certi, consentirà a Caterina e Andrea di vivere un’esperienza unica, in cui mettere a frutto tutte le capacità che hanno sviluppato in questi anni a Radio Sonora”.

Da giovedì 7 a sabato 9 febbraio Caterina e Andrea seguiranno le conferenze stampa del festival e proporranno ai follower il “FantaSanremo”, gioco che premia chi indovinerà i cantanti che saliranno sul podio del festival. Ogni video, intervista e podcast registrato durante la loro permanenza a Sanremo sarà condiviso sui social e sul sito della radio.