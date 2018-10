Due mercati straordinari a Faenza: modifiche a circolazione e sosta

A Faenza sono programmati due mercati ambulanti straordinari: il primo giovedì 1, nella ricorrenza di Ognissanti, e l'altro domenica 4 novembre. Come avviene in occasione dei mercati ambulanti del sabato, giovedì 1 novembre - dalle ore 4.00 alle 14.00 - saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Martiri della Libertà e piazza della Legna, mentre in via Severoli sarà obbligatorio svoltare a destra all'intersezione con via Nazario sauro. Il mercato straordinario di domenica 4 novembre è invece un mercato di recupero: sostituisce infatti quello annullato sabato 1 settembre scorso in occasione di "Argillà" e si protrarrà anche nel pomeriggio, pertanto i relativi divieti di circolazione e sosta saranno in vigore fino alle ore 18.00.