Due mesi di lavori sulla statale Adriatica: nuovi divieti e viabilità modificata

Per consentire il risanamento della pavimentazione, dal 21 maggio al 14 luglio (con esclusione dei giorni festivi) saranno istituite limitazioni tra il km 81,200 e il km 203 della statale 16 Adriatica. I lavori saranno operati in tratti saltuari mediante istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e interesseranno i comuni di Ferrara, Portomaggiore, Consandolo, Argenta, Savio, Cervia e Rimini, nelle province di Ferrara, Ravenna e Rimini. In corrispondenza del cantiere sarà istituito il limite di velocità a 30 chilometri all'ora, nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli.

