"Due milioni di euro per lo sviluppo delle zone montane": la proposta in Regione

Il consigliere regionale del Pd Gianni Bessi ha firmato un emendamento, insieme ad alcuni colleghi del Pd, per modificare il Bilancio regionale 2018/2020 allo scopo di “incrementare i fondi per gli interventi di sviluppo delle zone montane di due milioni di euro”. “Riteniamo giusto investire sulla necessità dei territori montani di poter tornare ad essere al centro delle politiche di rilancio della Regione perché sono comunità sostenibili - spiega Bessi - in grado di valorizzare le proprie risorse attraverso un’economia basata sul rispetto dell’ambiente e del lavoro”.