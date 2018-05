Due nuove "linee" per il Piedibus: un progetto che funziona

Nel mese di maggio sono state attivate anche le ultime linee Piedibus per le Scuole Primarie del Comune di Cervia, che durante quest’anno scolastico sono state tutte coinvolte grazie all’impegno degli alunni iscritti, dei genitori e dei volontari accompagnatori, degli insegnanti coordinatori all’interno di ogni plesso e della Polizia Municipale.

Nella Primaria Manzi di Tagliata mercoledì 9 maggio, con partenza alle 8.03 dalla fontanella all’incrocio tra Viale Sicilia e Via Pinarella, è partita la linea A che prevede un percorso breve che si sviluppa lungo la pista ciclo-pedonale di via Pinarella, ma molto partecipato: sono infatti una trentina i bambini iscritti accompagnati da un gruppo di circa 10 genitori, che il giorno dell’inaugurazione sono stati accolti all’arrivo dal Dirigente Scolastico Mariapia Metallo, dall’Assessore all’Ambiente Michela Lucchi e da tutti gli insegnanti della scuola che hanno accompagnato i bambini anche durante il percorso.

Nella Primaria Deledda di Pinarella sabato 19 maggio, con partenza alle 8.15 dal parcheggio di Viale Tacito, è partita una piccola linea, al momento formata da 3 bambini accompagnati dalle loro mamme che arrivano a scuola percorrendo tutta la pista ciclo-pedonale di Via Pinarella; lungo questo percorso è quindi possibile iscrivere eventuali altri bambini interessati a camminare insieme e in allegria per quest’ultima parte dell’anno scolastico.

Nella Primaria Fermi di Pisignano martedì 22 maggio, dal parcheggio del supermercato D-più di Pisignano alle 8.18 è partita la linea A che percorre il marciapiede di Via Crociarone fino a scuola; al momento frequentano 4 bambini con due mamme disponibili all’accompagnamento; la scuola ha raccolto anche alcune adesioni per la linea B che saranno analizzate per verificare la possibilità di partire per gli ultimi giorni di scuola dal parcheggio antistante la Scuola dell’Infanzia XXV aprile di Pisignano.

Per la Primaria Deledda si tratta di un gradito ritorno al Piedibus dopo un anno di pausa in cui non si erano attivate linee, mentre per la primaria Manzi e Fermi si tratta del primo percorso Piedibus inaugurato in assoluto. Al termine dell’anno scolastico è prevista per tutti i bambini che hanno camminato, i genitori/volontari che hanno accompagnato, e gli insegnanti referenti del Piedibus in ogni plesso la consegna dell’attestato di partecipazione al Piedibus: l’appuntamento per la consegna è fissato per mercoledì 6 giugno alle 16.45 presso la Sala del Consiglio Comunale, alla presenza degli Assessori Lucchi e Grandu che saluteranno i bambini a nome dei rispettivi Servizi, Ambiente e Politiche Educative, che propongono il progetto nelle scuole Primarie del territorio.